Ступар: Узуни опередил Трубина, пенальти очевиден

Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар высказался о работе португальского арбитра Жоау Пинейру в поединке Лиги наций между сборными Албании и Украины (1:2).

"Арбитр справился со своими обязанностями, давал играть, не разбрасывался желтыми карточками, чтобы контролировать ход событий. Хотя в первом тайме ничего крамольного не произошло, если бы назначил пенальти в ворота албанцев, когда в их штрафной площадке упал Михаил Мудрик. Там была довольно жесткая борьба украинца с защитником, но в последней фазе албанец все же придерживал соперника за руку. Однако арбитр VAR решил не обращать внимание Пинейру, посчитав, что этот эпизод не тянул на серьезное наказание. Как говорят в таких случаях, момент на усмотрение рефери.