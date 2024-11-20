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Ступар: Узуни опередил Трубина, пенальти очевиден

Национальная сборная Украины
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Эксперт высказался о работе судейской бригады в матче Албания - Украина

Ступар: Узуни опередил Трубина, пенальти очевиден

фото из соцсетей

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Экс-рефери ФИФА, а ныне авторитетный эксперт Мирослав Ступар высказался о работе португальского арбитра Жоау Пинейру в поединке Лиги наций между сборными Албании и Украины (1:2).

"Арбитр справился со своими обязанностями, давал играть, не разбрасывался желтыми карточками, чтобы контролировать ход событий. Хотя в первом тайме ничего крамольного не произошло, если бы назначил пенальти в ворота албанцев, когда в их штрафной площадке упал Михаил Мудрик. Там была довольно жесткая борьба украинца с защитником, но в последней фазе албанец все же придерживал соперника за руку. Однако арбитр VAR решил не обращать внимание Пинейру, посчитав, что этот эпизод не тянул на серьезное наказание. Как говорят в таких случаях, момент на усмотрение рефери.

Что касается момента у ворот украинцев на 74-й минуте, то игрок хозяев Узуни опередил Анатолия Трубина, протолкнув себе мяч на ход, и киперу ничего не оставалось, как нарушить правила. 11-метровый был очевиден. Хорошо, что он не выбил из колеи гостей, которые удержали очень нужную победу", - рассказал Ступар.

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Украина Албания Мирослав Ступар Анатолий Трубин
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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