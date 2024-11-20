Федорчук: Это была лучшая игра сборной Украины в этом году

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук высказался о матче Лиги наций, в котором сборная Украины на выезде обыграла Албанию (2:1).

– Поздравляю с победой! Как вам выступление "сине-желтых" в поединке с албанцами? Снова проводим два разных тайма, сдавая именно во второй половине игры.

– Существует простое объяснение, почему мы играли в разный футбол на протяжении всего поединка с Албанией. Я имею в виду, что мы были свежее в первом тайме благодаря лучшему выбору игроков, чем у албанцев, которые до этого провели матч с чехами (0:0). На вторую половину игры наших футболистов просто не хватило, как говорится: "Мышцам не прикажешь".

Думаю, что это наша лучшая игра в этом году. Даже несмотря на тяжелый второй тайм, ведь в конце поединка мы не так паниковали, как обычно, а создавали моменты. Отмечу с положительной стороны и тренерский штаб, поскольку выпускать в такой игре абсолютного дебютанта Сыча – это демонстрация характера Реброва. Не забывайте, что Гуцуляк, Калюжный и Назаренко тоже делают свои первые шаги в национальной команде.

– Говорим об удачных кадровых решениях тренерского штаба. В стартовом составе вышли четыре новых игрока по сравнению с предыдущей игрой, среди которых и Зинченко с Яремчуком, которые своими голами и принесли победу нашей команде. Выходит, что Ребров угадал с заменами на матч с Албанией?

– Я бы не говорил, что он угадал, потому что это унижает тренерскую работу. Ребров знает игроков, которые у него в обойме: все они находятся под его наблюдением, он понимает их возможности перед конкретной игрой. Поэтому можно сказать, что тренерский штаб сборной качественно проделал свою работу перед этим матчем.

– Албания – неудобная команда для многих соперников, однако к игре с Украиной она подошла без нескольких ключевых игроков: капитана Берата Джимсити, нападающего Рэя Маная и защитника Мараша Кумбуллы.

– Не стоит учитывать отсутствие нескольких футболистов, поскольку заявка – это 25 игроков. Все понимают, что существует достаточно высокая доля вероятности, что кто-то из обоймы команды и выпадет. Поэтому те сборные, у которых есть большая вариативность состава, имеют преимущество. Это сыграло нам на руку, поскольку у Реброва лучший выбор игроков, чем у наших соперников в Лиге наций.