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Сыч стал юбилейным дебютантом сборной Украины во времена Реброва

Национальная сборная Украины
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10-й дебютант в сборной при Реброве

Сыч стал юбилейным дебютантом сборной Украины во времена Реброва

Фото: пресслужба УАФ

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В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины победила Албанию (2:1), свой дебют в составе главной команды страны оформил защитник львовского "Руха" Алексей Сыч.

Защитник львовян вышел на замену на 76-й минуте вместо Ефима Конопли и стал 10-м дебютантом сине-желтых в 22-х матчах под руководством Сергея Реброва.

Все дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва:

2023 год - Владислав Ванат, Егор Назарина.

2024 год - Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.

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Сергей Ребров Украина Рух (Львов) Алексей Сыч
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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