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Сыч стал юбилейным дебютантом сборной Украины во времена Реброва
10-й дебютант в сборной при Реброве
Фото: пресслужба УАФ
В матче 6-го тура группового этапа Лиги наций, в котором сборная Украины победила Албанию (2:1), свой
Защитник львовян вышел на замену на 76-й минуте вместо Ефима Конопли и стал 10-м дебютантом сине-желтых в 22-х матчах под руководством Сергея Реброва.
Все дебютанты сборной Украины во времена Сергея Реброва:
2023 год - Владислав Ванат, Егор Назарина.
2024 год - Владимир Бражко, Алексей Гуцуляк, Максим Таловеров, Владислав Кабаев, Иван Калюжный, Александр Назаренко, Дмитрий Крыськив, Алексей Сыч.
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