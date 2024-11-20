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Довбик забил только один гол в шести матчах ЛН. Маркевич считает, что ему нужно было оставаться в Испании
Артем за сборную мало забивает
Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение, почему основной форвард
– Что с Довбиком? Один гол в Лиге наций и тот с пенальти чехам – мало для лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне. Неужели Артем подхватил звездную болезнь или перегорел?
– Не думаю, что у него звездная болезнь. Трудно найти четкое объяснение, почему он за сборную немного забивает. Может, повреждение тому причина – тревожащее его колено...
Я считаю, что ему следовало оставаться играть в Испании. Или в "Жироне" или в другом клубе, если были такие предложения. Но, знаете, есть вера, что он все-таки выйдет на свой уровень. Надо дать ему немного времени на акклиматизацию в "Роме". Будет в клубе все хорошо и за сборную будет играть хорошо. Надеюсь, что в марте мы увидим совсем другого Довбика.
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