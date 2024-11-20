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Довбик забил только один гол в шести матчах ЛН. Маркевич считает, что ему нужно было оставаться в Испании

Национальная сборная Украины
Обновлено

Артем за сборную мало забивает

Довбик забил только один гол в шести матчах ЛН. Маркевич считает, что ему нужно было оставаться в Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Авторитетный украинский тренер Мирон Маркевич высказал свое мнение, почему основной форвард сборной Украины Артем Довбик в групповом этапе Лиги наций сумел забить всего один гол за шесть матчей турнира.

– Что с Довбиком? Один гол в Лиге наций и тот с пенальти чехам – мало для лучшего бомбардира Ла Лиги в прошлом сезоне. Неужели Артем подхватил звездную болезнь или перегорел?

– Не думаю, что у него звездная болезнь. Трудно найти четкое объяснение, почему он за сборную немного забивает. Может, повреждение тому причина – тревожащее его колено...

Я считаю, что ему следовало оставаться играть в Испании. Или в "Жироне" или в другом клубе, если были такие предложения. Но, знаете, есть вера, что он все-таки выйдет на свой уровень. Надо дать ему немного времени на акклиматизацию в "Роме". Будет в клубе все хорошо и за сборную будет играть хорошо. Надеюсь, что в марте мы увидим совсем другого Довбика.

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Мирон Маркевич Украина Артем Довбик
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 18:51
Да тут все так считают, кроме двух-трёх долблёпов.
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
20.11.2024 в 18:51
Да тут все так считают, кроме двух-трёх долблёпов.
Ответить
0
0

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