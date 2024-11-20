Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ребров одержал юбилейную победу во главе сборной Украины
Пока что - десятую
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Победа над Албанией (2:1) стала 10-й для Сергея Реброва на посту
7 побед Ребров отпраздновал в чемпионатах Европы, 2 – в Лиге наций и 1 – в товарищеских встречах.
К слову, юбилей он отметил в 22-м матче во главе сборной, опережая по этому показателю только Олега Блохина.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово
- Тренер сборной Албании назвал ключевую причину поражения от Украины
- Лучший бомбардир Европы — кто он? С лета забил 32 гола, уничтожил Ман Сити и тащит Швецию, как Златан
- Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн