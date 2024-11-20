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Ребров одержал юбилейную победу во главе сборной Украины

Национальная сборная Украины

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Ребров одержал юбилейную победу во главе сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Победа над Албанией (2:1) стала 10-й для Сергея Реброва на посту главного тренера сборной Украины. Он стал 6-м наставником нашей национальной дружины, достигшим этого рубежа.

7 побед Ребров отпраздновал в чемпионатах Европы, 2 – в Лиге наций и 1 – в товарищеских встречах.

К слову, юбилей он отметил в 22-м матче во главе сборной, опережая по этому показателю только Олега Блохина.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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