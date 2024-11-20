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"Пора наказывать". Милевский назвал желаемого соперника для сборной Украины в Лиге наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

И это не сербы

"Пора наказывать". Милевский назвал желаемого соперника для сборной Украины в Лиге наций

Динамо Київ

Новина українською

Бывший форвард сборной Украины Артем Милевский выбрал соперника для нашей команды в плей-офф Лиги наций. Миля заявил, что желает увидеть матч против Венгрии.

– Кого вы хотите в соперники для нашей команды в стыковых матчах?

– Я хочу, чтобы нам в соперники выпали венгры. Пора уже наказывать мадьяр, – с улыбкой заявил Милевский.

Напомним, что сборная Украины заняла второе место в своей группе B1 и квалифицировалась в плей-офф турнира, где "сине-желтые" сразятся за выход в Лигу А. Соперниками команды Сергея Реброва могут стать Бельгия, Сербия, Шотландия и Венгрия.

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Артем Милевский Украина Венгрия
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Источник:
sport-express.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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