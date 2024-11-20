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Тренер сборной Украины рассказал о провокациях албанских фанатов перед матчем ЛН
Рустам Худжамов - о матче Албания - Украина
instagram.com/FSHForg
Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов высказался о победе нашей команды над Албанией (2:1) в выездном матче Лиги наций.
"Вчера мы сыграли очень трудный матч на выезде против сборной Албании и одержали важную победу со счетом 2:1!
Еще во время разминки, стоя перед трибунами их фанатского сектора, мы слышали их насмешки, видели жесты в нашу сторону, чувствовали их попытки вывести нас из равновесия. Но знаете, у меня была абсолютная уверенность, что мы выйдем с поля победителями. Я был на 100% уверен, что мы их обыгрываем.
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Хочу сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает, и тем, кто критикует, потому что это также мотивирует двигаться вперед. Мы будем продолжать работать и становиться сильнее!" – написал Худжамов в Инстаграме.
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