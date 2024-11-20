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Зинченко объяснил, почему в матче с Албанией поднимался в очень высокую позицию
Полузащитник сборной Украины прокомментировал победу в последнем матче Лиги наций
Дан Балашов - УАФ
Полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко дал комментарий для ютуб-канала "ВЗБІРНА" после победного матча против Албании (2:1) в Лиге наций.
"Почему так высоко играл? У Забарного было много свободного пространства, так что мне не было смысла располагаться ниже. Мы хотели быть очень агрессивными с мячом и без него. Мы старались создавать как можно больше моментов, а создавать моменты мы можем только тогда, когда мы имеем количественное преимущество на чужой половине поля".
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"Во время матча мы подбадривали друг друга. Мы ожидали, что будет очень тяжелый второй тайм, потому что трибуны их гнали вперед, и мы немного устали. Самое главное, что мы удержали результат", — сказал Зинченко.
Напомним, что сборная Украины заняла второе место в группе B1 Лиги наций, обыграв в выездном матче сборную Албании. Наша национальная команда получит возможность сыграть в плей-офф за место в Дивизионе А.
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