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"Зачем Ребров его вообще выпускал?" Сабо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины
После этой замены все пошло не так
Фото: dynamo.kiev.ua
Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо раскритиковал игру полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко в матче 6-го тура
"Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то делается... В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом.
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Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, зато сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!" - сказал Сабо.
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