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"Зачем Ребров его вообще выпускал?" Сабо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

После этой замены все пошло не так

"Зачем Ребров его вообще выпускал?" Сабо раскритиковал одного из лидеров сборной Украины

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный украинский тренер и эксперт Йожеф Сабо раскритиковал игру полузащитника "Динамо" Николая Шапаренко в матче 6-го тура Лиги наций против Албании (2:1).

"Не понимаю Реброва: ну зачем было выпускать Шапаренко?! Он не в форме – что-то с ним творится, что-то делается... В одном эпизоде отдает мяч между ногами – чужому игроку, во втором – снова чужому. Да и незадолго до момента, который предшествовал назначению пенальти, Шапаренко тоже сыграл не лучшим образом.

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Пусть бы себе сидел на скамейке в этой встрече, зато сняли с игры Зинченко, который мог хотя бы пас отдать, придержать мяч и выполнять другие полезные действия. А после этого – все, наши провалились!" - сказал Сабо.

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Сергей Ребров Украина Албания Йожеф Сабо Николай Шапаренко
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
20.11.2024 в 22:21
Патамушта Шапаренко проходит по квоте Суркиса, который думает продать это недоразумение за много денег
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Комментарии 3
oda1979 (Запорожье)
20.11.2024 в 22:21
Патамушта Шапаренко проходит по квоте Суркиса, который думает продать это недоразумение за много денег
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Spokoyno (Київ)
20.11.2024 в 21:59
Авжеж режим праці Шапаренко трошки сказався на його працездатності... Цеж не язиком різну х..ю ляпати! А що дають специ, що спеціалізуються на підрахунку ТТД. Микола зробив шість точних пасів з семи спроб! Невже вже у ЙоЙо такий вік, що навіть до десяти без помилок не обходиться?
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dalexx (Украина)
20.11.2024 в 21:31
Сабо прав! Шапаренко - це не рівень збірної України.
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