Вирт: Трубин не нарушал правила, скорее форвард Албании рисовал касание

Бывший вратарь н сборной Украины Юрий Вирт оценил действия голкипера Анатолия Трубина в поединке Лиги наций по футболу между сборными Албании и Украины (1:2).

"На мой взгляд, Трубин был одним из лучших на поле. Умело "читал" игру, надежно действовал на линии и на выходах. Его вклад победу - весомый.

Что же до назначенного в ворота гостей пенальти, то здесь можно подискутировать с арбитром. Считаю, что Трубин не нарушал правила, а, скорее, нападающий хозяев "рисовал" касание со стороны кипера. Поэтому пусть этот очень спорный "приговор" останется на совести рефери.

Игра украинской сборной в Тиране произвела хорошее впечатление. Более того, первый тайм в ее исполнении вообще был идеален.

После перерыва гости уже были менее активны, но именно они контролировали ход событий на поле. Кстати, как и в предыдущем матче с грузинами, они выдержали высокий темп до финального свистка. Вот и вчера под занавес поединка наши провели несколько скоростных атак и обидно, что Георгий Судаков и Александр Назаренко не забили из выгодных позиций", - рассказал Вирт.