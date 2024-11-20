"Читалось". Бывший игрок сборной Украины оценил ключевое кадровое решение Сергея Реброва

Бывший игрок сборной Украины Олег Шелаев эксклюзивно для UA-Футбол прокомментировал матч 6-го тура Лиги наций Албания – Украина, в котормо украинская сборная добыла победу со счетом 2:1.

- Всегда приятно комментировать победу. Но далась она нелегко. Не так ли?

- Быстрый забитый гол, а затем и второй дали спокойствие и уверенность нашим футболистам. Сделали хороший задел, и в дальнейшем играть стало легче. Задача - довести матч до победного конца, с чем и справились. Первый тайм был более комплексным, динамичным и целостным, а во втором играли уже по счету. В начале игры старались встречать соперника выше, оказывая давления на их половине поля, тем самым навязали свою игру. И это дало свои плоды. А вот после пенальти игра стала нервной, хотя в концовке имели моменты, чтобы окончательно закрыть игру.

- Албанцы заставили понервничать, и это произошло после перерыва. Это следствие их удачных замен?

- После того, как они сократили счет, гол добавил им адреналина и эмоций. Хозяева перехватив инициативу, почувствовали, что могут додавить. С нашей стороны игра стала более аккуратной и осторожной, испугались упустить победу, поэтому возникла нервозность.

- В первом матче, где Албания выиграла 2:1 у нашей сборной, они выглядели намного сильнее. Это был злой, неуступчивый соперник, физически крепкий. И через два месяца – совсем другая команда, слабая и безвольная, особенно в первом тайме. Чем можно объяснить? Это заслуга нашей команды?

- Наверное, дело в готовности на данный период. Как тренер подвел команду к решающей игре, и еще много других факторов. Думали начать неспеша, убаюкать, а потом где-то забить. Но взрывной игрой, - и это касается первого тайма, - наша сборная поломала все их планы.

- Ребров угадал с составом, выпустив в старте Яремчука и Зинченко, и их голы принесли победу.

- То, что в стартовом составе выйдет Яремчук вместо Довбика, читалось. А вот с Зинченко –тут тренерское чутье, он давно не играл в основе, голоден к игре, и есть еще что доказывать. Александр сыграл на достойном уровне. Кроме забитого мяча, хорошо вел игру, и отдал все силы на поле.

- То, что Ребров рискнул играть со старта первым номером в атакующий футбол, принесло свои результаты. В предыдущей игре с Грузией играли от обороны, как итог – ничья. Может с грузинами также нужно было играть, как против Албании?

- Вчера получилась стопроцентная реализация моментов. Два удара по воротам, и два гола. Сборная строила более логично атаки, хорошими передачами между линиями вскрывали оборону соперника, а при потере мяча высоко встречали, как следствие – владели преимуществом. А вот грузины были более агрессивны, острее в единоборствах, как в обыгрыше, так и в отборе. Поэтому с ними было сложнее, и выбрали такую тактику ведения игры. Главное, мы заняли второе место в группе, будем играть в плей-офф. Продолжение следует...