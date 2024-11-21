Сабо: После пропущенного гола от Албании я выключил телевизор, потому что очень нервничал

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался относительно матча нашей команды с Албанией (2:1) в 6-м туре Лиги наций.

– Последние пятнадцать минут, после того, как нам забили пенальти, я игру не смотрел – выключил телевизор, потому что очень нервничал. Уже в самой концовке матча включил, за пять минут до того, как прозвучал финальный свисток. Узнал, что 2:1 и послушал рассказ комментатора о том, что албанцы полностью контролировали мяч, владея им 64 процента!

– А что вы скажете о первом тайме, в котором игра складывалась по совсем другому сценарию?

– Здорово наши ребята сыграли! В первой половине матча они как катком прошлись по сборной Албании. Возможно, албанцы вышли на игру, думая: "Сейчас сыграем как минимум вничью и будем иметь шансы на второе итоговое место". Если это было так, то они ошиблись. Украинская сборная уже в первые десять минут доказала, что нацелена только на победу, забив два мяча. В целом первый тайм был полной противоположностью второму.

– И все же под натиском активных албанцев, которых после перерыва как будто подменили, Украине удалось выстоять.

– Ребята, вышедшие на замену начиная с 76-й минуты – Сыч, Довбик, Назаренко и Таловеров – и им вместе с теми, кто играл с самого начала матча, как-то удалось отстоять победу. Хотя признаюсь честно: думал, что наши с таким давлением хозяев поля не выиграют. Поэтому и выключил телевизор. Но дай Бог, что все для нашей сборной закончилось хорошо.