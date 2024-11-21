Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Какая-то злобная критика", - Маркевич говорит, что пора прекращать критиковать сборную и Реброва
Нужно меньше критиковать и тренера, и игроков
Фото: ФК Карпати
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что после матча Лиги наций Албания – Украина (1:2) волна критики в адрес Сергея Реброва должна стихнуть.
– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?
– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут сильнее играть. А та вся критика, которая льется из всех щелей… Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злобной. Такая сил и вдохновения не прибавляет. Пора завершать критиковать, чтобы критиковать.
Популярное сейчас
- Тренер сборной Украины рассказал о провокациях албанских фанатов перед матчем ЛН
- Присуждено техническое поражение. УЕФА обнародовал вердикт относительно матча Румыния - Косово
- Усик выплатил обещанную награду олимпийскому чемпиону по боксу
- Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля