"Какая-то злобная критика", - Маркевич говорит, что пора прекращать критиковать сборную и Реброва

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что после матча Лиги наций Албания – Украина (1:2) волна критики в адрес Сергея Реброва должна стихнуть.

– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?

– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут сильнее играть. А та вся критика, которая льется из всех щелей… Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злобной. Такая сил и вдохновения не прибавляет. Пора завершать критиковать, чтобы критиковать.