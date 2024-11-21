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"Какая-то злобная критика", - Маркевич говорит, что пора прекращать критиковать сборную и Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Нужно меньше критиковать и тренера, и игроков

"Какая-то злобная критика", - Маркевич говорит, что пора прекращать критиковать сборную и Реброва

Фото: ФК Карпати

Новина українською

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич заявил, что после матча Лиги наций Албания – Украина (1:2) волна критики в адрес Сергея Реброва должна стихнуть.

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– После победы в Тиране наконец стихнет волна критики в адрес Реброва?

– Считаю, что вообще нужно меньше критиковать и тренера, и игроков. Я вижу по нашим ребятам, что они явно могут сильнее играть. А та вся критика, которая льется из всех щелей… Есть, конечно, и конструктивная критика, но больше какой-то злобной. Такая сил и вдохновения не прибавляет. Пора завершать критиковать, чтобы критиковать.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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