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Сенькив: Нет игры, а есть результат – это рано или поздно закончится большим провалом, который был на Евро
Андрей обеспокоен игрой сине-желтых
Фото з відкритих джерел
Журналист прокомментировал победу сборной Украины над Албанией в Лиге наций.
“Реброву есть теперь чем хвастаться. Два матча выиграли, страдали всю осень и теперь будут играть за выход к топ-командам. На Евро вышли? Все плевались, но вышли. На Евро не получилось – неудача с румынами. Здесь так же мучились – и вышли. Это хуже всего".
“Я больше боюсь в футболе, когда нет игры, а есть результат. Это рано или поздно закончится большим провалом на Евро. Несмотря на то, что Ребров будет нам пускать пыль в глаза, мол, идет процесс, команда строится, цели достигнуты. На мой взгляд упрямый, без нормальной игры рано или поздно будет тот коллапс, который мы уже видели”, – сказал Сенькив.
В пятницу состоится жеребьевка плей-офф ЛНУ.
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