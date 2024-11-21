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Национальная сборная Украины

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Сенькив: Нет игры, а есть результат – это рано или поздно закончится большим провалом, который был на Евро

Национальная сборная Украины
Обновлено

Андрей обеспокоен игрой сине-желтых

Сенькив: Нет игры, а есть результат – это рано или поздно закончится большим провалом, который был на Евро

Фото з відкритих джерел

Новина українською

Журналист прокомментировал победу сборной Украины над Албанией в Лиге наций.

“Реброву есть теперь чем хвастаться. Два матча выиграли, страдали всю осень и теперь будут играть за выход к топ-командам. На Евро вышли? Все плевались, но вышли. На Евро не получилось – неудача с румынами. Здесь так же мучились – и вышли. Это хуже всего".

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“Я больше боюсь в футболе, когда нет игры, а есть результат. Это рано или поздно закончится большим провалом на Евро. Несмотря на то, что Ребров будет нам пускать пыль в глаза, мол, идет процесс, команда строится, цели достигнуты. На мой взгляд упрямый, без нормальной игры рано или поздно будет тот коллапс, который мы уже видели”, – сказал Сенькив.

В пятницу состоится жеребьевка плей-офф ЛНУ.

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Национальная сборная Украины Андрей Сенькив
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Источник:
KDK
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 07:07
Сенькив как раз таки в армии и не один месяц. А то что СБУ непонятно во что играет, то факт. И то что сейчас все резко забыли месяцы позора, из за случайной и невыразительной победы. Ну так Сенькив прав, при этом тренере, повторение евро 2024 неизбежно для нас.Ну или мы соглашаемся что игроки у нас уровня сан марино, и ничего от них не требуем.
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Комментарии 3
Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 07:07
Сенькив как раз таки в армии и не один месяц. А то что СБУ непонятно во что играет, то факт. И то что сейчас все резко забыли месяцы позора, из за случайной и невыразительной победы. Ну так Сенькив прав, при этом тренере, повторение евро 2024 неизбежно для нас.Ну или мы соглашаемся что игроки у нас уровня сан марино, и ничего от них не требуем.
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Хэффи (Полтава)
21.11.2024 в 06:55
А чому Сеньків не в армії, жалко що Селезньов не набив йому пику, жалюгідний журналюга. У нас війна, у нас є збірна яка ще грає, чи розуміє це сеньків. Критикувати за кухлем пива він мастак
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kre4et (Київ )
21.11.2024 в 07:36
Перед написанням коментаря - перевіряйте інформацію. Не вважаю Андрія хорошим журналістом, але тут важко з ним не погодитись, футбол нашої збірної наразі не вражає... Хоча з іншого боку складно сказати, хто б міг замінити Сергія Станіславовича і покращити гру збірної
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