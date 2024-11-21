Сенькив: Нет игры, а есть результат – это рано или поздно закончится большим провалом, который был на Евро

Сенькив как раз таки в армии и не один месяц. А то что СБУ непонятно во что играет, то факт. И то что сейчас все резко забыли месяцы позора, из за случайной и невыразительной победы. Ну так Сенькив прав, при этом тренере, повторение евро 2024 неизбежно для нас.Ну или мы соглашаемся что игроки у нас уровня сан марино, и ничего от них не требуем.