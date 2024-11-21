Цыганык – о шансах в плей-офф: Венгрию мы пройдем. Бельгию будет сложно. Мы всех можем обыграть

Журналист Игорь Цыганык высказался о потенциальных соперниках сборной Украины в плей-офф Лиги наций.

"Бельгия, Шотландия, Сербия и Венгрия? Венгрию мы пройдем. Бельгию будет сложно, хотя у них этот Тедеско… Мы могли, в принципе, обыгрывать их еще на Евро, если бы больше поверили в себя. Мы всех можем обыграть, дай Бог. В любом случае, это интересно, это шаг вперед”, – сказал Цыганык.

Также комментатор высказался о лидерских качествах защитника "Борнмута".

“Если Забарный потянет за собой, если он будет примером… Он отыграл идеально эти два матча. До этого были проблемы, а здесь он отыграл идеально. Я хочу сказать, что Забарный может стать лидером команды.

Но он все равно один из самых молодых. Он 2002 года рождения, как Судаков. Не знаю, может сейчас у него появится право "пихать". Он может стать лидером команды на многие годы. Так, как он себя ведет и сыграл эти два матча, я думаю, что он может быть лидером команды”, – считает Цыганык.