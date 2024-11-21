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Ребров: У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро. Группа была равной
Наставник сине-желтых отметил уровень соперников
Фото Андрія Ющака - УАФ
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру Албании в матче Лиги наций (2:1).
“У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро-2024. Группа была равной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в плей-офф. Это было тяжело. А сборная Албании… Еще при поддержке своих болельщиков… Во втором тайме они показали свою силу. Отлично, что мы сохранили такой счет”.
“Мы произвели замены. Мы понимали, что в Тиране тяжело играть при поддержке болельщиков. Албания – очень сильная сборная, достаточно уверенно выступившая на Евро. Поэтому мы готовились к этой сборной, готовились к тяжелой игре. Очень важен был результат”, – сказал Ребров.
Благодаря победе в очной встрече "сине-желтые" вышли на вторую позицию в группе.
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