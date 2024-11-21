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Ребров: У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро. Группа была равной

Национальная сборная Украины
Обновлено

Наставник сине-желтых отметил уровень соперников

Ребров: У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро. Группа была равной

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру Албании в матче Лиги наций (2:1).

“У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро-2024. Группа была равной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в плей-офф. Это было тяжело. А сборная Албании… Еще при поддержке своих болельщиков… Во втором тайме они показали свою силу. Отлично, что мы сохранили такой счет”.

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“Мы произвели замены. Мы понимали, что в Тиране тяжело играть при поддержке болельщиков. Албания – очень сильная сборная, достаточно уверенно выступившая на Евро. Поэтому мы готовились к этой сборной, готовились к тяжелой игре. Очень важен был результат”, – сказал Ребров.

Благодаря победе в очной встрече "сине-желтые" вышли на вторую позицию в группе.

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Сергей Ребров Национальная сборная Украины
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 07:55
Пистапол ты сирожа, причем жирный
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Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
21.11.2024 в 07:55
Пистапол ты сирожа, причем жирный
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Gudvin85 (Киев)
21.11.2024 в 07:49
Группа была слабой, просто это наш уровень
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