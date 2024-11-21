Ребров: У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро. Группа была равной

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров оценил игру Албании в матче Лиги наций (2:1).

“У нас была очень тяжелая группа – все команды играли на Евро-2024. Группа была равной. Я благодарен игрокам, что мы вышли в плей-офф. Это было тяжело. А сборная Албании… Еще при поддержке своих болельщиков… Во втором тайме они показали свою силу. Отлично, что мы сохранили такой счет”.