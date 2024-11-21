"Пока Ребруха справляется". Алиев высказался о работе тренера сборной Украины

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением относительно возможного увольнения наставника сине-желтых Сергея Реброва.

- По поводу Реброва было очень много критики от болельщиков. Каково ваше мнение: Сергея Станиславовича нужно оставлять во главе сборной на отбор чемпионата мира?

- Сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций и вышла в стыковые матчи. Так зачем кого-то снимать? Сейчас у нас есть тренер, который выполняет свою работу. У нас есть президент УАФ и различные комитеты, которые решают, кого назначать и кого убирать. Пусть они этим занимаются. Мое мнение - пока Ребруха справляется и, дай Бог, пусть справляется дальше, - считает Алиев.