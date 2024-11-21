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"Пока Ребруха справляется". Алиев высказался о работе тренера сборной Украины
Экс-игрок считает, что увольнять Реброва пока не нужно
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев поделился мнением относительно возможного увольнения наставника сине-желтых Сергея Реброва.
- По поводу Реброва было очень много критики от болельщиков. Каково ваше мнение: Сергея Станиславовича нужно оставлять во главе сборной на отбор чемпионата мира?
- Сборная Украины заняла второе место в группе Лиги наций и вышла в стыковые матчи. Так зачем кого-то снимать? Сейчас у нас есть тренер, который выполняет свою работу. У нас есть президент УАФ и различные комитеты, которые решают, кого назначать и кого убирать. Пусть они этим занимаются. Мое мнение - пока Ребруха справляется и, дай Бог, пусть справляется дальше, - считает Алиев.
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