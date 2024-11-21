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Экс-игрок сборной Украины: Не хотелось бы получить Бельгию в соперники в плей-офф

Национальная сборная Украины

У каждого своя точка зрения

Экс-игрок сборной Украины: Не хотелось бы получить Бельгию в соперники в плей-офф

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

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Бывший игрок сборной Украины Тарас Mихалик в комментарии Sport.ua поделился впечатлениями от матча сине-желтых против Албании в 6-м туре Лиги наций (2:1).

"Понравилось, что наши победили, продолжают борьбу за путевку в Лигу А, и имидж украинского футбола не пострадал. С другой стороны, беспокоит, что снова было два разных тайма: в первом – полное доминирование, во втором – игра на нервах. Албанцы сумели перехватить инициативу, снизили отставание в счете до минимума, но, к счастью, обошлось.

Радует, что руководитель Сергей Ребров не прогадал с ротацией. Александр Зинченко и Роман Яремчук вышли в старте после продолжительного перерыва и оправдали надежды. Их голы в начале матча стали, образно говоря, крепким фундаментом столь нужной победы. Последние поединки в Лиге наций показали, что теперь к услугам тренерского штаба – практически два равноценных состава.

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Дебют Ивана Калюжного, Александра Назаренко, Алексея Сыча следует признать успешным. Обострение конкуренции за место в основе будет только способствовать максимальной настройке, как в официальных матчах, так и на тренировках. Таким образом, есть варианты для маневра.

Что касается мартовского противостояния украинцев в стыковых поединках за путевку в Лигу А, то у каждого своя точка зрения. Я бы не хотел в соперники сборную Бельгии. Согласен, в последних поединках они притормозили, но это не должно обманывать. В нужный момент бельгийцы могут выстрелить, ведь у них достаточно качественных исполнителей", - сказал Михалик.

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Украина Тарас Михалик Албания
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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