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Алиев: Мы с Милевским зарядили 200 долларов на матч Украины
И еще на другие матчи
Фото: Instagram.com/aliev_sasha88
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев рассказал о ставке, сделанной им на матч национальной команды против Албании (2:1) в Лиге наций.
- Записывал перед вами интервью с Милевским, и он сказал, что вы на тотализаторе угадали все матчи. Расскажите подробнее, что за чудеса вы творили?
- Перед стримом мы поставили на сборную Украины. Я сразу сказал, что будет тотал больше 2.5 гола. Потом еще поставили на три матча, где я сказал, что будет больше 1.5. Все угадал! Как говорится: Тёме все в копилку.
- Так сколько вы подняли?
- Честно, я не знаю, еще не узнавал у Тёмы. Могу сказать, что мы зарядили 200 долларов на матч Украины, тотал больше 2.5, и по 100 экспресс на другие матчи (тотал больше 1.5). И все зашло. Курочка по зернышку клюет. Когда я один ставлю, то ничего не идет, а с Артемом сказал, и все совпало. Бывает (смеется - прим.), - сказал Алиев.
Ранее Алиев рассказал, нужно ли сборной Украины увольнять Реброва.
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