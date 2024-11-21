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"Как будто второй день рождения". Защитник Руха описал свои эмоции после дебюта за сборную Украины
Алексей Сыч получил игровое время в матче с Албанией
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Защитник сборной Украины Алексей Сыч поделился своими впечатлениями от поединка 6-го тура группового раунда Лиги наций-2024/2025 с Албанией (2:1).
Игрок львовского "Руха" вышел на замену на 76-й минуте вместо Ефима Конопли и стал 10-м дебютантом сине-желтых в 22-х матчах под руководством Сергея Реброва.
"Эмоции просто невероятные, меня до сих пор трясет. Повторюсь и скажу, что я приехал в лагерь сборной с хорошими эмоциями, но не мог поверить, что смогу дебютировать. Это получилось неожиданно для меня, и я очень рад. Войти в игру было тяжело, потому что счет на тот момент был 2:1, и команде было довольно непросто, ведь Албания хотела забить второй мяч. Мы играли по результату и старались удержать счет.
Уверенность? Почувствовал ее с первых минут пребывания на поле. Когда ты выходишь на поле, да еще и в роли дебютанта, - просто мурашки по коже. Но проходит буквально несколько минут, и ты забываешь обо всем, концентрируешься только на игре.
У меня как будто второй день рождения. Спасибо всем за поддержку. Спасибо, что поддерживают родные, близкие и друзья. Сергей Ребров тоже поздравил с дебютом, с победой, с тем, что мы все же достигли желаемого результата. Я благодарен ему, что доверил мне место в составе, что я дебютировал", - сказал Сыч.
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