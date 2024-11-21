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Пластун - о сборной Украины: Сейчас нет стабильности, но впереди у нас очень светлое будущее
Ждем прогресса
УАФ
Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун оценил перспективы "сине-желтых" после выступления в Лиге наций.
"Ты никогда не знаешь, что будет. У нас идет смена поколений, много молодежи зашло в команду, они показывают хороший футбол. Забарный и Судаков имеют силы и умение быть лидерами. Я был уверен, что Украине по силам взять очки с Албанией и Грузией, и рад, что оказался прав - четыре балла и выход в плей-офф это уже хорошо при таких турнирных обстоятельствах. Далее подождем, как сложится со жребием.
Не стоит ждать стабильной игры от молодежи, которую давали ветераны. Я думаю, что все будет хорошо. У нас классная команда, в интересный футбол играет команда. Впереди у нас очень светлое будущее и хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали команду после каждого матча, требуя результата здесь и сейчас. Да, сейчас нет стабильности, но из-за этих ошибок они подойдут к отбору на ЧМ-2026 сильнее", - спрогнозировал Пластун.
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