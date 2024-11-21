  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пластун - о сборной Украины: Сейчас нет стабильности, но впереди у нас очень светлое будущее
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пластун - о сборной Украины: Сейчас нет стабильности, но впереди у нас очень светлое будущее

Национальная сборная Украины

Ждем прогресса

Пластун - о сборной Украины: Сейчас нет стабильности, но впереди у нас очень светлое будущее

УАФ

Новина українською

Бывший защитник национальной сборной Украины Игорь Пластун оценил перспективы "сине-желтых" после выступления в Лиге наций.

"Ты никогда не знаешь, что будет. У нас идет смена поколений, много молодежи зашло в команду, они показывают хороший футбол. Забарный и Судаков имеют силы и умение быть лидерами. Я был уверен, что Украине по силам взять очки с Албанией и Грузией, и рад, что оказался прав - четыре балла и выход в плей-офф это уже хорошо при таких турнирных обстоятельствах. Далее подождем, как сложится со жребием.

Не стоит ждать стабильной игры от молодежи, которую давали ветераны. Я думаю, что все будет хорошо. У нас классная команда, в интересный футбол играет команда. Впереди у нас очень светлое будущее и хочу, чтобы болельщики и журналисты не прибивали команду после каждого матча, требуя результата здесь и сейчас. Да, сейчас нет стабильности, но из-за этих ошибок они подойдут к отбору на ЧМ-2026 сильнее", - спрогнозировал Пластун.

По теме
yellow-arrow
"Как будто второй день рождения". Защитник Руха описал свои эмоции после дебюта за сборную Украины
yellow-arrow
Алиев: Мы с Милевским зарядили 200 долларов на матч Украины
yellow-arrow
Экс-игрок сборной Украины: Не хотелось бы получить Бельгию в соперники
Игорь Пластун Национальная сборная Украины Лига Наций
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости