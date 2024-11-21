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"Первые 10 минут были идеальными...". Миколенко подвел итоги матча с Албанией
Защитник сине-желтых прокомментировал победу над албанцами
Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал результат матча Лиги наций с Албанией (2:1) и тысячный день войны с российскими захватчиками.
"Я до этого не считал военные дни, но когда сегодня утром прочитал, что война длится уже 1000 дней, было трудно думать, что люди живут в страхе, под обстрелами, наши военные бьются уже такой срок. Для меня это очень тяжело морально...Читайте такжеПластун - о сборной Украины: Сейчас нет стабильности, но впереди у нас очень светлое будущее
От матча с Албанией несколько смешанные эмоции, потому что игра была очень тяжелой. Сложный сбор с двумя выездными поединками, но я счастлив, ведь мы показали себя как команда, получили четыре очка и заняли второе место в группе. Мы хорошо завершили этот цикл Лиги наций, хотя и не идеально. Сергей Станиславович пожелал нам удачи в клубах, на которые мы сейчас переключаемся. Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нас поддерживали из разных точек мира. Мы чувствовали эту поддержку, видели сообщения. Честно - мы очень старались до самого конца и добыли три очка.Читайте также"Как будто второй день рождения". Защитник Руха описал свои эмоции после дебюта за сборную Украины
Можно сказать, что первые 10 минут в этом матче были идеальными, но потом... Первый тайм, я считаю, был очень хорошим, а вот во втором мы, видимо, немножко психологически понимали, что при счете 2:0 надо играть проще. В конце могли забивать три мяча и закрывать этот поединок, но получилось как получилось. Я думаю, что мы выиграли заслуженно. Могли побеждать и с большим счетом, спокойнее. Но получилась такая нервная концовка. Главное, что мы забили на один мяч больше", - сказал Миколенко.
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