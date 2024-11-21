Левченко - о будущем сопернике Украины: Хотелось бы команду, которую сможем обыграть

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей за право играть в дивизионе Лиги наций.

– Чего ждете от стыковых матчей и какого соперника, по вашему мнению, было бы лучше получить?

– Мне бы хотелось увидеть команду, которую мы могли бы обыграть. Я не думаю, что эти команды нам могут помешать – с уважением ко всем командам. Я понимаю, что с нашими игроками мы сможем сыграть с любой командой.

Но нужна тактика, нужна настройка и нужна уверенность в себе. Мне кажется, что в некоторых моментах в таких аспектах нам нужна большая расслабленность. Например, перед матчем с Албанией нам нечего было терять – так мы сыграли хорошо.

А до этого – у нас как какой-то тормоз есть. Очень важно, чтобы мы понимали, что нам нужно качество и нужна свобода действий, чтобы игроки могли играть, – сказал Левченко.

Напомним, сборная Украины заняла второе место в группе В1 Лиги наций и будет бороться за повышение в классе. Жеребьевка состоится 22 ноября. Потенциальными соперниками сине-желтых являются Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия.