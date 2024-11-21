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Левченко - о будущем сопернике Украины: Хотелось бы команду, которую сможем обыграть
В стыковых матчах нам могут выпасть Бельгия, Шотландия, Венгрия или Сербия
Фото: із відкритих джерел
Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко поделился ожиданиями от жеребьевки стыковых матчей за право играть в дивизионе Лиги наций.
– Чего ждете от стыковых матчей и какого соперника, по вашему мнению, было бы лучше получить?
– Мне бы хотелось увидеть команду, которую мы могли бы обыграть. Я не думаю, что эти команды нам могут помешать – с уважением ко всем командам. Я понимаю, что с нашими игроками мы сможем сыграть с любой командой.
Но нужна тактика, нужна настройка и нужна уверенность в себе. Мне кажется, что в некоторых моментах в таких аспектах нам нужна большая расслабленность. Например, перед матчем с Албанией нам нечего было терять – так мы сыграли хорошо.
А до этого – у нас как какой-то тормоз есть. Очень важно, чтобы мы понимали, что нам нужно качество и нужна свобода действий, чтобы игроки могли играть, – сказал Левченко.
Напомним, сборная Украины заняла второе место в группе В1 Лиги наций и будет бороться за повышение в классе. Жеребьевка состоится 22 ноября. Потенциальными соперниками сине-желтых являются Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия.
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