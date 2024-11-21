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"Дело в психологии", - Косовский рассказал, почему Украина провалила второй тайм с Албанией
А вот в первом тайме пазлы сошлись
Дан Балашов - УАФ
Бывший игрок сборной Украины Виталий Косовский поделился своими впечатлениями от игры национальной команды в мачте Лиги наций с Албанией (2:1).
– Сложилось впечатление, что в первом тайме все пазлы сошлись: вышли в старте Александр Зинченко и Роман Яремчук и забив в дебюте придали уверенности партнерам, был качественный отбор, подборы, быстрый переход от обороны к атаке. Даже стопер Илья Забарный позволял себе высоко прессинговать в третьей зоне. Это была практически идеальная игра в исполнении гостей.
– После перерыва действия украинской сборной уже не были такими слаженными. Почему?
– Видимо, здесь дело в психологии. Все же, перевесило желание наших ребят сыграть по результаты и где-то начали больше оглядываться на тыл. Надо отдать должное и тренерскому штабу хозяев, который угадал с заменами: свежие футболисты сделали командную игру более мобильной и разнообразной.
Кстати, счет – 2:0 очень коварный, казалось, есть комфортное преимущество, однако один пропущенный мяч может все кардинально изменить. Вот и албанцы свой гол забили, однако гости хладнокровно пережили эту неудачу, действовали цепко, надежно в подстраховке и дело до угроз владениям Анатолия Трубина, не доходило. Жаль только, что под занавес матча Георгий Судаков и Александр Назаренко не реализовали голевые моменты, но итоговая победа сомнений не вызывала. После провального старта украинская сборная сумела реабилитироваться, перепрыгнув с последнего места на второе, которое дает право на стыковые поединки за путевку в Лигу А.
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