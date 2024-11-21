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"Только не... ", - Олег Федорчук назвал самого удобного соперника для Украины по стыкам Лиги наций
Интересное и не самое распространённое мнение эксперта
Андрій Ющак - УАФ
Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук порассуждал о том, какой из соперников был бы более желательным для
Напомним, что жеребьевка стыковых матчей турнира состоится в пятницу, 22 ноября.
"Радует, что подопечные Сергея Реброва, хотя и чуть не загнали себя в тупик, все же сохранили шансы пробиться в Лигу А. Все решится в марте, в плей-офф.
Кого бы я хотел видеть соперником для украинцев? Только не Шотландию. Это темповая команда, непримиримая и крайне неудобная для нынешней сборной Украины, игра которой напоминает качели: вспышка активности, а затем – затишье. А как может быть иначе, если в УПЛ практически исчезли команды, способные поддерживать высокий темп и радовать интенсивностью? Исключение – "Рух", но львовян подводит посредственный уровень исполнителей.
На мой взгляд, подопечным Сергея Реброва было бы выгоднее сыграть в плей-офф с бельгийцами, которые заметно сдали. Нужно воспользоваться тем, что бельгийцы все еще уверены в своем высоком классе, но после ухода игроков уровня Кевина Де Брюйне они уже не могут похвастаться звездным составом.
Единственное, что тревожит, – эти стыковые матчи запланированы на март, когда украинские футболисты находятся не в лучшей спортивной форме. Наше время – конец осени. Этот фактор Сергею Реброву следует обязательно учитывать и сделать все возможное, чтобы его подопечные подошли к весне в надлежащем состоянии", - рассказал Федорчук.
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