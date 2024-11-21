"Только не... ", - Олег Федорчук назвал самого удобного соперника для Украины по стыкам Лиги наций

Известный украинский тренер и эксперт Олег Федорчук порассуждал о том, какой из соперников был бы более желательным для сборной Украины в плей-офф Лиги наций.

Напомним, что жеребьевка стыковых матчей турнира состоится в пятницу, 22 ноября.

"Радует, что подопечные Сергея Реброва, хотя и чуть не загнали себя в тупик, все же сохранили шансы пробиться в Лигу А. Все решится в марте, в плей-офф.

Кого бы я хотел видеть соперником для украинцев? Только не Шотландию. Это темповая команда, непримиримая и крайне неудобная для нынешней сборной Украины, игра которой напоминает качели: вспышка активности, а затем – затишье. А как может быть иначе, если в УПЛ практически исчезли команды, способные поддерживать высокий темп и радовать интенсивностью? Исключение – "Рух", но львовян подводит посредственный уровень исполнителей.

На мой взгляд, подопечным Сергея Реброва было бы выгоднее сыграть в плей-офф с бельгийцами, которые заметно сдали. Нужно воспользоваться тем, что бельгийцы все еще уверены в своем высоком классе, но после ухода игроков уровня Кевина Де Брюйне они уже не могут похвастаться звездным составом.

Единственное, что тревожит, – эти стыковые матчи запланированы на март, когда украинские футболисты находятся не в лучшей спортивной форме. Наше время – конец осени. Этот фактор Сергею Реброву следует обязательно учитывать и сделать все возможное, чтобы его подопечные подошли к весне в надлежащем состоянии", - рассказал Федорчук.