Обошел Михайличенко. Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству матчей

После ноябрьских матчей сборной Украины в рамках группового раунда Лиги наций-2024/2025 произошло изменение в исторической таблице главных тренеров нашей национальной команды.

Доведя счет своих поединков у руля сине-желтых до 22-х, Сергей Ребров обошел Алексея Михайличенко и вышел на чистое пятое место в рейтинге.

Теперь ближайший ориентир для Сергей Станиславовича - Йожеф Сабо (34 встречи).