Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Обошел Михайличенко. Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству матчей
Впереди - Сабо
Фото: Олександр Приходько/UA-Football
После ноябрьских матчей
Доведя счет своих поединков у руля сине-желтых до 22-х, Сергей Ребров обошел Алексея Михайличенко и вышел на чистое пятое место в рейтинге.
Теперь ближайший ориентир для Сергей Станиславовича - Йожеф Сабо (34 встречи).
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Nevermore (Донецк)
21.11.2024 в 17:51
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