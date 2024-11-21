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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Обошел Михайличенко. Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству матчей

Национальная сборная Украины
Обновлено

Впереди - Сабо

Обошел Михайличенко. Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству матчей

Фото: Олександр Приходько/UA-Football

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

После ноябрьских матчей сборной Украины в рамках группового раунда Лиги наций-2024/2025 произошло изменение в исторической таблице главных тренеров нашей национальной команды.

Доведя счет своих поединков у руля сине-желтых до 22-х, Сергей Ребров обошел Алексея Михайличенко и вышел на чистое пятое место в рейтинге.

Теперь ближайший ориентир для Сергей Станиславовича - Йожеф Сабо (34 встречи).

Обошел Михайличенко. Ребров вошел в топ-5 тренеров сборной Украины по количеству матчей - изображение 1
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Сергей Ребров Украина
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Nevermore (Донецк)
21.11.2024 в 17:51
урря!
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Комментарии 1
Nevermore (Донецк)
21.11.2024 в 17:51
урря!
Ответить
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