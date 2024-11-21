Лидер Шахтера. Только один игрок сыграл во всех матчах сборной Украины в 2024 году

Только один футболист принял участие во всех матчах сборной Украины в 2024 году. Это хавбек и лидер "Шахтера" Георгий Судаков.

В 12 матчах он выходил в стартовом составе, а еще в двух – появлялся на замену, проведя на поле в общей сложности 1078 минут.

Тем не менее, по количеству общего игрового времени Судакова обошли защитники Илья Забарный и Николай Матвиенко, которые от свистка до свистка отыграли 13 матчей , а это 1170 минут.

Также отметим, ч то не менее половины встреч провели в 2024-м 18 из 33-х футболистов, выступавших в этом году за национальную команду.