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Молодая команда? Или уже не очень? Известен средний возраст сборной Украины в 2024 году

Национальная сборная Украины
Обновлено

Самым возрастным стал Тарас Степаненко

Молодая команда? Или уже не очень? Известен средний возраст сборной Украины в 2024 году

Фото: УАФ

Новина українською

В 2024 году в составе сборной Украины Сергей Ребров задействовал 33 футболиста – 3 вратаря, 10 защитников, 17 полузащитников и 3 нападающих.

Средний возраст всех игроков составил 26,5 лет. По амплуа возрастные показатели следующие: вратари – 26,0, защитники – 25,6, полузащитники – 27,2, нападающие – 25,7.

Самый старшим игроком национальной команды стал Тарас Степаненко (35 лет 67 дней), а самыми молодыми – Илья Забарный и Георгий Судаков (оба – 21 год 202 дня).

Самым возрастным составом украинцы выступили 10 сентября в матче с Чехией (средний возраст – 27,05 лет), а самым молодым – 26 марта в поединке с Исландией (25,31).

Молодая команда? Или уже не очень? Известен средний возраст сборной Украины в 2024 году - изображение 1Молодая команда? Или уже не очень? Известен средний возраст сборной Украины в 2024 году - изображение 2
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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