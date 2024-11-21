"От***есь оккупанты". Сербия подала жалобу в УЕФА на украинских и албанских болельщиков. ФОТО

Сербский футбольный союз подал жалобу в УЕФА на украинских и албанских болельщиков в матче команд 6-го тура Лиги наций.

Как пишет румынское издание GSP, сербской федерации не понравилось то что украинские болельщики (которых на матче было порядка 200 человек) вместо с фанатами сборной Албании скандировали антрисербские и антироссийские кричалки.

Также украинские болельщики вывесили банер со стилизоваными фигурами в цветах сербского и российского флагов и подписью "Fuck off occupiers", что можно перевести как "от***есь оккупанты".

Отметим, что Сербию не любят не только в Украине, но и в Албании. Причина разлада сербов с албанцами – историческая. Албания считает своими историческими землями частично признанное Косово, которое Сербия считает своими территориям. Албания максимально помогает косоварам, (где большинство населения составляют именно албанцы) в их борьбе против сербской экспансии.

Реакция УЕФА пока неизвсетна. Футбольный орган пока не объявлял об открытии дела относительно этого матча.