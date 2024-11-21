  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити

Национальная сборная Украины
Обновлено

Как вы догадались, речь идет о Илье Забарном

Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити

Дан Балашов - УАФ

Новина українською

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался о персоналиях игроков сборной Украины в матче Лиги наций с Албанией (2:1).

О Николае Шапаренко вы уже упомянули. А как оцениваете действия нападающего Романа Яремчука, который, в отличие от матча с Грузией, играл с первых минут?

– Он хоть и ничего такого не создал, но отрабатывал в защите. И настойчиво отрабатывал, старался. Но после того, как в середине второй половины игры состоялась первая из замен (а это Шапаренко), затем вторая – и пошло-поехало... Яремчука заменил Довбик, но создать что-то серьезное не сумел.

Читайте такжеСабо: После пропущенного гола от Албании я выключил телевизор, потому что очень нервничал

– Многие специалисты отмечают удивительно качественную игру Ильи Забарного, который очень уверенно выглядел в обороне. Вы тоже такого же мнения?

– Он вырос в мастерстве, причем очень. Илья хорошо играет и в отборе, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отличается смелостью, и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше. Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у "Борнмута", скажем, мадридский "Реал" или "Манчестер Сити". Ведь он сейчас очень хорош.

По теме
yellow-arrow
Довбик не вышел в старте на матч с Албанией по совместному решению с Ромой, - GdS
yellow-arrow
Молодая команда? Или уже не очень? Известен средний возраст сборной Украины в 2024 году
yellow-arrow
Внимательно ли вы следили за сборной Украины в Лиге наций 2024/25? Квиз от UA-Футбол
Украина Албания Йожеф Сабо Роман Яремчук Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости