Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался о персоналиях игроков сборной Украины в матче Лиги наций с Албанией (2:1).

– О Николае Шапаренко вы уже упомянули . А как оцениваете действия нападающего Романа Яремчука, который, в отличие от матча с Грузией, играл с первых минут?

– Он хоть и ничего такого не создал, но отрабатывал в защите. И настойчиво отрабатывал, старался. Но после того, как в середине второй половины игры состоялась первая из замен (а это Шапаренко), затем вторая – и пошло-поехало... Яремчука заменил Довбик, но создать что-то серьезное не сумел.

– Многие специалисты отмечают удивительно качественную игру Ильи Забарного, который очень уверенно выглядел в обороне. Вы тоже такого же мнения?

– Он вырос в мастерстве, причем очень. Илья хорошо играет и в отборе, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отличается смелостью, и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше. Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у "Борнмута", скажем, мадридский "Реал" или "Манчестер Сити". Ведь он сейчас очень хорош.