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Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити
Как вы догадались, речь идет о Илье Забарном
Дан Балашов - УАФ
Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо высказался о персоналиях игроков сборной Украины в матче Лиги наций с Албанией (2:1).
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– Он хоть и ничего такого не создал, но отрабатывал в защите. И настойчиво отрабатывал, старался. Но после того, как в середине второй половины игры состоялась первая из замен (а это Шапаренко), затем вторая – и пошло-поехало... Яремчука заменил Довбик, но создать что-то серьезное не сумел.
– Многие специалисты отмечают удивительно качественную игру Ильи Забарного, который очень уверенно выглядел в обороне. Вы тоже такого же мнения?
– Он вырос в мастерстве, причем очень. Илья хорошо играет и в отборе, и в единоборствах – внизу и в воздухе, умело играет в пас, отличается смелостью, и уверенно идет вперед. Совсем другой Забарный – не такой, как раньше. Думаю, что в ближайшее время его могут забрать у "Борнмута", скажем, мадридский "Реал" или "Манчестер Сити". Ведь он сейчас очень хорош.
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