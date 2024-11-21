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Довбик не вышел в старте на матч с Албанией по совместному решению с Ромой, - GdS

Национальная сборная Украины
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Артем недавно восстановился после повреждения колена

Довбик не вышел в старте на матч с Албанией по совместному решению с Ромой, - GdS

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард сборной Украины Артем Довбик не вышел в стартовом составе на матч с Албанией (2:1) по совместному решению тренерского штаба сборной с "Ромой", сообщает La Gazzetta dello Sport.

Артем вышел на замену, но начинал матч со скамейки запасных по согласованию с "Ромой", чтобы дать отдых колену, которое его беспокоит.

Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.

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Также стоит отметить, что из-за травмы в ноябрьских матчах сборной не сыграл и форвард "Динамо" Владислав Ванат.

Напомним, что Довбик вышел в старте сборной Украины на матч с Грузией и отыграл 80 минут. В матче с Албанией нападающий вышел на поле на 76-й минуте встречи вместо Романа Яремчука.

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Украина Албания Артем Довбик
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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