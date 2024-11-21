Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Довбик не вышел в старте на матч с Албанией по совместному решению с Ромой, - GdS
Артем недавно восстановился после повреждения колена
Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард сборной Украины Артем Довбик не вышел в стартовом составе на матч с Албанией (2:1) по совместному решению тренерского штаба сборной с "Ромой", сообщает La Gazzetta dello Sport.
Артем вышел на замену, но начинал матч со скамейки запасных по согласованию с "Ромой", чтобы дать отдых колену, которое его беспокоит.
Напомним, что у Артема в последнее время были некоторые проблемы с коленом, но к матчам сборной он успел восстановиться.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также стоит отметить, что из-за травмы в ноябрьских матчах сборной не сыграл и форвард "Динамо" Владислав Ванат.
Напомним, что Довбик вышел в старте сборной Украины на матч с Грузией и отыграл 80 минут. В матче с Албанией нападающий вышел на поле на 76-й минуте встречи вместо Романа Яремчука.
Популярное сейчас
- Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
- "Над нами поиздевались". Луческу - о решении УЕФА по матчу Лиги наций
- Удар межконтинентальной баллистикой, Кинжалом и X-101. Результаты утренней работы ПВО
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- От спорта к классике. Трубин перед матчами сборной на стиле. ФОТО
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО