Коуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины

Как уже сообщалось ранее, главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш, посетил матч Лиги наций Грузия – Украина (1:1).

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Коуч приехал посмотреть на Николая Шапаренко, а также на пару игроков грузинской сборной.

Впрочем, как сообщает турецкое издание Haber 61, при этом больше всего его поразила игра Михаила Мудрика. Именно украинский полузащитник "Челси" привлек наибольшее внимание специалиста.

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Издание отмечает, что при этом "Трабзонспор" не собирается пытаться подписать Мудрика. У руководства клуба нет никаких ожиданий относительно украинца, он лишь поделился впечатлениями о его игре в своем кругу.