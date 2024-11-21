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Коуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины
Но без дальнейших последствий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Как уже сообщалось ранее, главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш, посетил матч Лиги наций Грузия – Украина (1:1).
Коуч приехал посмотреть на Николая Шапаренко, а также на пару игроков грузинской сборной.
Впрочем, как сообщает турецкое издание Haber 61, при этом больше всего его поразила игра Михаила Мудрика. Именно украинский полузащитник "Челси" привлек наибольшее внимание специалиста.
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Издание отмечает, что при этом "Трабзонспор" не собирается пытаться подписать Мудрика. У руководства клуба нет никаких ожиданий относительно украинца, он лишь поделился впечатлениями о его игре в своем кругу.
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