  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Коуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины

Национальная сборная Украины
Обновлено

Но без дальнейших последствий

Коуч Трабзонспора Гюнеш приехал смотреть Шапаренко, но был впечатлен другим игроком сборной Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, главный тренер "Трабзонспора" Шенол Гюнеш, посетил матч Лиги наций Грузия – Украина (1:1).

Читайте такжеТренер Трабзонспора следил за тремя игроками во время матча Грузия – Украина

Коуч приехал посмотреть на Николая Шапаренко, а также на пару игроков грузинской сборной.

Впрочем, как сообщает турецкое издание Haber 61, при этом больше всего его поразила игра Михаила Мудрика. Именно украинский полузащитник "Челси" привлек наибольшее внимание специалиста.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Издание отмечает, что при этом "Трабзонспор" не собирается пытаться подписать Мудрика. У руководства клуба нет никаких ожиданий относительно украинца, он лишь поделился впечатлениями о его игре в своем кругу.

По теме
yellow-arrow
Кардаш: Было бы хорошо, если бы нам попалась Шотландия
yellow-arrow
Довбик не вышел в старте на матч с Албанией по совместному решению с Ромой, - GdS
yellow-arrow
Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити
Трабзонспор (Трабзон) Динамо (Киев) Челси (Лондон) Николай Шапаренко Шенол Гюнеш Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
haber61
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости