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Кардаш: Было бы хорошо, если бы нам попалась Шотландия

Национальная сборная Украины

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Кардаш: Было бы хорошо, если бы нам попалась Шотландия

Фото - BBC

Новина українською

Бывший игрок национальной сборной Украины Василий Кардаш рассказал, с каким соперником у подопечных Сергея Реброва будут лучшие шансы в плей-офф Лиги наций на повышение в классе:

"У каждого из потенциальных соперников украинцев есть сильные и уязвимые места, хотя на таком уровне слабых противников уже не бывает.

Как мне кажется, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники для украинцев сборную Шотландии, по крайней мере, в плане тактики она достаточно предсказуема. Ее "козыри" — непокорность, высокий темп, домашние заготовки при стандартных положениях. Если взять мяч под свой контроль, быстро выбегать в атаку, активно использовать фланги и вертикальные передачи, то есть шанс склонить чашу весов в свою сторону.

В конце концов, на мой взгляд, среди потенциальных соперников Украины фаворита нет, с каждым из них можно играть и побеждать. Конечно, при условии, что удастся реализовать все свои "козыри", - сказал Кардаш.

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Украина Василий Кардаш
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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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