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Кардаш: Было бы хорошо, если бы нам попалась Шотландия
Ждем жеребьевки Лиги наций
Фото - BBC
Бывший игрок
"У каждого из потенциальных соперников украинцев есть сильные и уязвимые места, хотя на таком уровне слабых противников уже не бывает.
Как мне кажется, было бы хорошо, если бы жребий выбрал в соперники для украинцев сборную Шотландии, по крайней мере, в плане тактики она достаточно предсказуема. Ее "козыри" — непокорность, высокий темп, домашние заготовки при стандартных положениях. Если взять мяч под свой контроль, быстро выбегать в атаку, активно использовать фланги и вертикальные передачи, то есть шанс склонить чашу весов в свою сторону.
В конце концов, на мой взгляд, среди потенциальных соперников Украины фаворита нет, с каждым из них можно играть и побеждать. Конечно, при условии, что удастся реализовать все свои "козыри", - сказал Кардаш.
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