Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В 2024 году за сборную Украины сыграли 33 игрока
Наибольшее представительство - от Шахтера и Динамо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матчах 2024 года в рядах
Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную "Динамо" – 8 и "Шахтер" – 7. Динамовцы провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а горняки – соответственно 55 и 3.
На карте клубного представительства в 2024 году появилось 6 новых "точек". Это – украинские "Александрия", "Полесье" и "Рух", греческий "Олимпиакос", американский "Остин" и итальянская "Рома".
Таким образом, начиная с 1992 года, в рядах главной команды страны выступали футболисты из 128 команд: 32-х отечественных и 96 зарубежных из 22-х стран.
Популярное сейчас
- Он сейчас очень хорош! Сабо сватает игрока сборной Украины в Реал или Манчестер Сити
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
- Албания - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги наций
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля