В 2024 году за сборную Украины сыграли 33 игрока

В матчах 2024 года в рядах сборной Украины было задействовано 33 игрока из 6 отечественных и 14 зарубежных клубов. При этом Алексей Гуцуляк, Артем Довбик, Александр Сваток и Роман Яремчук представляли в национальной дружине по две команды.

Наибольшее количество футболистов делегировали в сборную "Динамо" – 8 и "Шахтер" – 7. Динамовцы провели в общей сложности 44 матча и забили 2 мяча, а горняки – соответственно 55 и 3.

На карте клубного представительства в 2024 году появилось 6 новых "точек". Это – украинские "Александрия", "Полесье" и "Рух", греческий "Олимпиакос", американский "Остин" и итальянская "Рома".

Таким образом, начиная с 1992 года, в рядах главной команды страны выступали футболисты из 128 команд: 32-х отечественных и 96 зарубежных из 22-х стран.