Зверов: Довбик матч против Грузии проводил в футболке Ромы

Журналист Владимир Зверов высказался об игре нападающего Артема Довбика за сборную Украины.

"Довбик матч против Грузии проводил в футболке "Ромы". Там бардак, и здесь он не может найти свое место на футбольном поле. Честно говоря, это висит над футболистом, у которого уже третий тренер пришел за два месяца, и это ему мешает" , – сказал Зверов.