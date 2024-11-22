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Зверов: Довбик матч против Грузии проводил в футболке Ромы
Комментатор считает, что форвард не может найти свое место в составе желто-синих
Getty Images/Global Images Ukraine
Журналист Владимир Зверов высказался об игре нападающего Артема Довбика за сборную Украины.
"Довбик матч против Грузии проводил в футболке "Ромы". Там бардак, и здесь он не может найти свое место на футбольном поле. Честно говоря, это висит над футболистом, у которого уже третий тренер пришел за два месяца, и это ему мешает" , – сказал Зверов.
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Встреча против Албании стала для Артема 38-й в составе национальной команды. В активе форварда 11 голов и 3 ассиста.
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