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Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят

Национальная сборная Украины
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Комментатор – о кадровом подборе в национальной команде

Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят

Фото - Київстар ТБ

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Журналист Игорь Цыганык высказался о конкуренции в сборной Украины.

“У нас есть конкуренция. Вот Ребров после игры сказал, что даже те футболисты, которые не вышли на поле, что все равно в обойме. Самое главное, что те футболисты, которые получили шанс – они за него уцепились. Они – ребята боевые, они просто так не отдадут”.

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"Калюжного из сборной вытолкать будет очень сложно. Хотя у нас есть еще Яцык, Рубчинский и Михайленко из "Динамо", Бабенко и Крушинский из "Полесья". Сапуги нет, хотя хотел сказать… Очень жаль мальчишку. Одна операция и восстановление 9 месяцев, вторая операция и 9 месяцев восстановления – очень сложно. Я уверен, что он в сборной Украины еще свое сыграет.

У нас есть кому выйти. Хорошо, что Назарину уже не возят. Слава Богу, что забыли о Назарине, потому что я уже думал, что о нем никогда не забудут", – сказал Цыганык.

Егор Назарина трижды появлялся на поле в футболке "сине-желтых".

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Национальная сборная Украины Игорь Цыганык Иван Калюжный Егор Назарина
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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