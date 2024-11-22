Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят

Журналист Игорь Цыганык высказался о конкуренции в сборной Украины.

“У нас есть конкуренция. Вот Ребров после игры сказал, что даже те футболисты, которые не вышли на поле, что все равно в обойме. Самое главное, что те футболисты, которые получили шанс – они за него уцепились. Они – ребята боевые, они просто так не отдадут”.

"Калюжного из сборной вытолкать будет очень сложно. Хотя у нас есть еще Яцык, Рубчинский и Михайленко из "Динамо", Бабенко и Крушинский из "Полесья". Сапуги нет, хотя хотел сказать… Очень жаль мальчишку. Одна операция и восстановление 9 месяцев, вторая операция и 9 месяцев восстановления – очень сложно. Я уверен, что он в сборной Украины еще свое сыграет.

У нас есть кому выйти. Хорошо, что Назарину уже не возят. Слава Богу, что забыли о Назарине, потому что я уже думал, что о нем никогда не забудут", – сказал Цыганык.