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Сачко: Кто-то предполагал, что сборной грозит вылет в Лигу С? Нет значения, кого жребий выберет в плей-офф
Экс-наставник Волыни поделился мнением о плей-офф
Бывший тренер "Ворсклы" Василий Сачко оценил шансы сборной в борьбе за повышение в классе в Лиге наций.
“Участие подопечных Реброва в Лиге наций подтвердило, что только максимальная самоотдача в каждом матче может помочь достичь желаемого результата. Разве перед стартом кто-то предполагал, что украинской сборной грозит вылет в Лигу С? К счастью, очки набранные в последних поединках помогли избежать понижения в классе".
“Нет большого значения, кого жребий выберет в соперники в плей-офф, хотя мне бы не хотелось, чтобы пути пересеклись с бельгийцами. Да, они переживают определенный спад, однако на стыковые матчи могут собраться. Все будет зависеть от наших ребят. Если будет надлежащий настрой, желание продемонстрировать все, что умеют, то сумеют пробиться дальше. Я в этом уверен”, – отметил экс-игрок полтавского клуба.
Василий Сачко в 2021 году покинул "Волынь" и после того в футбол не возвращался.
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