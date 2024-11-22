Костышин: Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране. Албанцы провели оба матча в родных стенах

Тренер-консультант клуба "Днестр" Руслан Костышин подвел итоги победного матча Украины над сборной Албании в Лиге наций (2:1).

“Это был важный матч исходя из турнирной ситуации. Второй тайм мы провели, играя по счету. Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране в то время, когда албанцы провели оба матча в родных стенах. Мы выдержали высокий темп поединка и заслужили три очка.

Когда Албания реализовала 11-метровый, закрадывались опасения. Но Украина ничего не дала создать противнику у наших ворот. Ребров вовремя произвел замену, освежив игру и выход Таловерова себя оправдал. Игра в три центральных защитника помогла обрести спокойствие при многочисленных стандартах".