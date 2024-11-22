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Костышин: Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране. Албанцы провели оба матча в родных стенах

Национальная сборная Украины
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Костышин: Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране. Албанцы провели оба матча в родных стенах

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Тренер-консультант клуба "Днестр" Руслан Костышин подвел итоги победного матча Украины над сборной Албании в Лиге наций (2:1).

“Это был важный матч исходя из турнирной ситуации. Второй тайм мы провели, играя по счету. Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране в то время, когда албанцы провели оба матча в родных стенах. Мы выдержали высокий темп поединка и заслужили три очка.

Когда Албания реализовала 11-метровый, закрадывались опасения. Но Украина ничего не дала создать противнику у наших ворот. Ребров вовремя произвел замену, освежив игру и выход Таловерова себя оправдал. Игра в три центральных защитника помогла обрести спокойствие при многочисленных стандартах".

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"Из истории мы знаем, что запоминается последнее. Мы выиграли в Тиране и настроение у всех хорошее. Будем ждать жеребьевку плей-офф. Из наших возможных соперников – Бельгии, Шотландии, Сербии и Венгрии – трудно выбрать кого-нибудь одного”, – сказал Костышин.

Руслан в период карьеры играл только за молодежную сборную U-21.

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Руслан Костышин Национальная сборная Украины
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
22.11.2024 в 05:20
Да мы к сожалению очень хорошо научились играть по счёту и по другому не умеем..
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
22.11.2024 в 05:20
Да мы к сожалению очень хорошо научились играть по счёту и по другому не умеем..
Ответить
0
0

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