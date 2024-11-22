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Кополовец: Тяжело рождаем победы. Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер

Национальная сборная Украины
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Бывший игрок Карпат – о результатах главной команды

Кополовец: Тяжело рождаем победы. Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер

Фото з відкритих джерел

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Экс-футболист оценил выступления "сине-желтых" в Лиге наций.

“Мы можем гораздо лучше играть. У нас хорошая команда, есть качественные футболисты, но почему-то мы тяжело рождаем эти победы. Лига наций – турнир, в котором мы действительно можем себя проявлять.

Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер. Я всегда говорил, что Ребров мне нравится как тренер. Почему так начали? Иногда нужно немного больше времени. Давайте не будем кого делать виновным, а надеяться, что в следующих матчах нашу сборную прорвет”.

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“В последних матчах мне очень нравилась игра Мудрика. А так чтобы кого-то выделять… Я бы не сказал, что у нас есть лидер, который все игры тянет на себе. Судаков иногда берет на себя лидерские качества, Мудрик, Зинченко.

[О желаемом сопернике в плей-офф] Сербию точно не хочу, потому что будет сильное напряжение, а этого очень не хочется. Я бы Венгрию пожелал. Бельгия – самая сильная из этих команд, но мы иногда с более сильными соперниками гораздо лучше играем. Иногда против таких команд сборная раскрывается и играет в хороший футбол”, – сказал Кополовец.

Михаил завершил карьеру после сезона 2020/21.

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Михаил Кополовец Национальная сборная Украины
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Источник:
Спорт NV
Опубликовал: Александр Симченко
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