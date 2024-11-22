Кополовец: Тяжело рождаем победы. Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер

Экс-футболист оценил выступления "сине-желтых" в Лиге наций.

“Мы можем гораздо лучше играть. У нас хорошая команда, есть качественные футболисты, но почему-то мы тяжело рождаем эти победы. Лига наций – турнир, в котором мы действительно можем себя проявлять.

Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер. Я всегда говорил, что Ребров мне нравится как тренер. Почему так начали? Иногда нужно немного больше времени. Давайте не будем кого делать виновным, а надеяться, что в следующих матчах нашу сборную прорвет”.