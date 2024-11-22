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Кучер: У нас в команде не 11 человек, а 25 игроков примерно одного уровня
Экс-тренер Металлиста прокомментировал игру сборной против Албании
Фото: СК Дніпро-1
Александр Кучер высказался о последнем матче Украины в группе Лиги наций.
“Мне очень понравился старт – два гола за 10 минут. Первый тайм тоже был очень хорош, полностью контролировали игру, все легко получалось. В перерыве зашли в раздевалку, увидели результат матча Чехия – Грузия, поэтому во втором тайме удерживали победу. Но наша игра смазалась, албанцы пошли вперед, начали агрессивно действовать, хотели отыграться.
Мы вышли сконцентрированными, с первых минут была агрессия впереди, поэтому удалось забить быстрый гол. Мы знаем, что когда наша сборная забивает, то играет вторым номером, но против албанцев такого не было. Мы действовали хладнокровно и спокойно, соперников вообще не было заметно до перерыва. Уже во втором тайме мы начали играть на контратаках".
“Была обычная ротация от Реброва. У сборной была тяжелая игра против Грузии, потребовались свежие силы, чтобы мы вышли и дали результат. У нас в команде не 11 человек, а 25 игроков примерно одного уровня.
Очень неплохо отработали в обороне, нам забили только с пенальти. Трудно сказать, чистый ли он, но арбитр его назначил. В принципе все было спокойно, без пожаров, играли низким блоком, все контролировали”, – заявил Кучер.
Бывший защитник выступал в составе "сине-желтых" с 2006 по 2017 год.
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