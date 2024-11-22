Кучер: У нас в команде не 11 человек, а 25 игроков примерно одного уровня

Александр Кучер высказался о последнем матче Украины в группе Лиги наций.

“Мне очень понравился старт – два гола за 10 минут. Первый тайм тоже был очень хорош, полностью контролировали игру, все легко получалось. В перерыве зашли в раздевалку, увидели результат матча Чехия – Грузия, поэтому во втором тайме удерживали победу. Но наша игра смазалась, албанцы пошли вперед, начали агрессивно действовать, хотели отыграться.

Мы вышли сконцентрированными, с первых минут была агрессия впереди, поэтому удалось забить быстрый гол. Мы знаем, что когда наша сборная забивает, то играет вторым номером, но против албанцев такого не было. Мы действовали хладнокровно и спокойно, соперников вообще не было заметно до перерыва. Уже во втором тайме мы начали играть на контратаках".