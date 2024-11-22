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Грозный: Если бы у Лунина был самый маленький шанс приехать в сборную, то он сделал бы это
Специалист считает, что у Андрея была действительно уважительная причина
Скріншот Megogo
Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный убежден, что голкипер "Реала" Андрей Лунин не присоединился к сборной Украины по уважительной причине.
“Я думаю, что он очень порядочный парень. Любой игрок с большим удовольствием ждет возможности играть за сборную своей страны. Убежден, что Лунин не приехал из-за того, что у него есть на это веская причина. Если бы у него был малейший шанс приехать в сборную, он сделал бы это”.
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“Мне скажут: “Грозный, понимаешь, в стартовом составе будет играть Анатолий Трубин”. Нет, не понимаю! Такие решения принимает только главный тренер. Поэтому в этой ситуации точно не стоит придумывать какие-либо теории. Лунин – это большой профессионал, играющий в лучшем клубе мира”, – убежден он.
Напомним, Андрей Лунин не приехал в лагерь сборной Украины на ноябрьские матчи по семейным обстоятельствам.
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