  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Грозный: Если бы у Лунина был самый маленький шанс приехать в сборную, то он сделал бы это
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Грозный: Если бы у Лунина был самый маленький шанс приехать в сборную, то он сделал бы это

Национальная сборная Украины
Обновлено

Специалист считает, что у Андрея была действительно уважительная причина

Грозный: Если бы у Лунина был самый маленький шанс приехать в сборную, то он сделал бы это

Скріншот Megogo

Новина українською

Заслуженный тренер Украины Вячеслав Грозный убежден, что голкипер "Реала" Андрей Лунин не присоединился к сборной Украины по уважительной причине.

“Я думаю, что он очень порядочный парень. Любой игрок с большим удовольствием ждет возможности играть за сборную своей страны. Убежден, что Лунин не приехал из-за того, что у него есть на это веская причина. Если бы у него был малейший шанс приехать в сборную, он сделал бы это”.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Мне скажут: “Грозный, понимаешь, в стартовом составе будет играть Анатолий Трубин”. Нет, не понимаю! Такие решения принимает только главный тренер. Поэтому в этой ситуации точно не стоит придумывать какие-либо теории. Лунин – это большой профессионал, играющий в лучшем клубе мира”, – убежден он.

Напомним, Андрей Лунин не приехал в лагерь сборной Украины на ноябрьские матчи по семейным обстоятельствам.

По теме
yellow-arrow
Кучер: У нас в команде не 11 человек, а 25 игроков примерно одного уровня
yellow-arrow
Кополовец: Тяжело рождаем победы. Не хочется кого-то винить, но всегда виноват тренер
yellow-arrow
Костышин: Наши игроки сыграли в Батуми и Тиране. Албанцы провели оба матча в родных стенах
Вячеслав Грозный Национальная сборная Украины Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
LB.ua
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Caballero (DC)
22.11.2024 в 06:42
Лунін сам написав, що в нього жінка ОРЗ захворіла і він її не кине одну в таку тяжку годину. Важко луганчанину відчувати себе другим номером в збірній. Збірна це ж не основне джерело доходу - лавка запасних в Реалі.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Caballero (DC)
22.11.2024 в 06:42
Лунін сам написав, що в нього жінка ОРЗ захворіла і він її не кине одну в таку тяжку годину. Важко луганчанину відчувати себе другим номером в збірній. Збірна це ж не основне джерело доходу - лавка запасних в Реалі.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости