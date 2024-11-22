Дулуб: Основная проблема Мудрика в сборной – игра в обороне. Нужна системная перестройка

Белорусский тренер считает, что Сергею Реброву следует использовать больше опорных полузащитников, чтобы Михаил Мудрик мог полностью сосредоточиться на атаке.

“Мудрик эффективно играет в атаке. Однако, если ему удавалось бы разнообразить свои действия, не только начинать все с обводки, потому что потом очень легко читается, а чередовать, например, передача, открывание за спину, получение мяча в ноги с выходом внутрь и нанесением удара, то было бы очень трудно под него подстроиться”.

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“Но основная проблема Мудрика – это игра в обороне. Нужна системная перестройка с помощью опорных полузащитников, чтобы нивелировать это все. Тогда можно Мудрика освобождать от защитных функций. Если этого не происходит, тогда у сборной будут всегда возникать проблемы при фланговых атаках”, – сказал Дулуб.

В Лиге наций 2024/25 Михаил сыграл 5 матчей и оформил 2 результативных действия.