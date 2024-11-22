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Сегодня сборная Украины узнает соперника в плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины
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Сегодня сборная Украины узнает соперника в плей-офф Лиги наций

Фото: УАФ/ Автор - Дан Балашов

Новина українською

В пятницу, 22 ноября в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25.

Сборная Украины благодаря победе над Албанией (2:1) в 6-м туре сохранила прописку в дивизионе В и поборется за повышение в классе.

Сине-желтые заняли второе место в своей группе и сыграют в плей-офф за право выступить в Лиге А. Начало церемонии - в 13:00 по Киеву.

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Потенциальными соперниками подопечных Сергея Реброва являются Бельгия, Шотландия, Венгрия и Сербия. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

Победитель по сумме двух встреч будет играть в элитном дивизионе, тогда как проигравший - в Лиге В.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Comment06 (Украина)
22.11.2024 в 09:27
За ступенем бажаності: Угорщина-Сербія-Бельгія-Шотландія.
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Комментарии 1
Comment06 (Украина)
22.11.2024 в 09:27
За ступенем бажаності: Угорщина-Сербія-Бельгія-Шотландія.
Ответить
0
0

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