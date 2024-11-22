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Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
Жеребьевка Лиги наций 2024/25: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция ⋇ 22.11.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу, 22 ноября, состоится церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.
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Кроме потенциальных соперников за повышение и понижение в Лигах, также пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Лиги Наций.
Напомним, сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе В1.
В следующем раунде "сине-желтым" может достаться одна из следующих сборных:
- Шотландия
- Бельгия
- Венгрия
- Сербия
Прямая видеотрансляция начнется в 13:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.
Жеребьевка Лиги наций 2024/25
Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1
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