Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция

В пятницу, 22 ноября, состоится церемония жеребьевки стадии плей-офф Лиги наций 2024/25. В процедуре будет фигурировать и сборная Украины.

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Кроме потенциальных соперников за повышение и понижение в Лигах, также пройдёт жеребьёвка 1/4 финала Лиги Наций.

Напомним, сборная Украины благодаря победе над Албанией заняла второе место в группе В1.



В следующем раунде "сине-желтым" может достаться одна из следующих сборных:

Шотландия

Бельгия

Венгрия

Сербия

Прямая видеотрансляция начнется в 13:00. Смотреть можно на MEGOGO - MEGOGO Футбол 1.

Жеребьевка Лиги наций 2024/25

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 1