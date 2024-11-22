"Надо обыграть Орбана". Экс-игрок сборной Украины - о потенциальных соперниках команды Реброва

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко высказался относительно потенциальных соперников сине-желтых в плей-офф Лиги наций.

"Бельгия - самый неудобный соперник, хотя на чемпионате Европы сыграли достойно с ними. С Шотландией может быть сложно из-за их силового стиля. Сербия и Венгрия - приоритетные соперники, но на этом уровне все команды неплохие.

Пусть будет Венгрия, надо обыграть Орбана. Это конечно больше шутка, потому что там Орбан как президент, так и футболист есть. Предполагаю, что с Венгрией будет немного легче других. Мог бы сказать более уверенно, но 19-го числа венгры сыграли 1:1 с немцами, поэтому пока предположение, потому что сразу о них подумал, когда увидел среди потенциальных соперников", - сказал Кравченко для Sport-express.ua.