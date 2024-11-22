Не Зинченко. Легенда Шахтера назвал лучшего игрока сборной Украины в матче с Албанией

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей оценил победу сборной Украины в матче Лиги наций с Албанией (2:1), а также выделил защитника Илью Забарного как лучшего игрока во встрече.

"Во-первых, всех надо поздравить с победой. Украинская команда выиграла и при удачном раскладе, в принципе, заняла неплохое место в группе. Эти два быстрых гола, конечно, сильно повлияли на ход встречи. Эти два очень быстрых гола нам очень помогли. Это немного ошеломило сборную Албании. До начала второго тайма албанцы прийти в себя не могли. Первые минуты матча сыграли нам на пользу. И можно выделить то, что эту победу можно занести в актив Сергею Реброву. Его замены в составе и тренерское чутье также сыграли свою роль. Он угадал с заменами, которые принесли результат. Яремчук и Зинченко отметились голами.

Да, могут сказать, что Зинченко не имеет постоянной игровой практики в Арсенале и находится не в лучших кондициях. Но он вышел на поле и за счет опыта и мастерства очень важным голом отметился на первых минутах встречи. А первый гол был самым важным в поединке с Албанией. Зинченко в принципе достойно сыграл первый тайм. Тренерский штаб удачно это почувствовал и доверился игрокам, которые принесли победу.

Именно это тренерское чутье, эта тренерская ротация принесла плоды. Причем, это произошло в очень ответственный момент, когда это нужно было сделать. Удачный расклад нам позволил пробиться в плей-офф и побороться за повышение в дивизион А.

Как у нас сейчас модно говорить, MVP матча стал Зинченко. Но я звание лучшего игрока матча отдал бы все-таки Забарному. Илья на протяжении всего матча с Албанией очень хорошо сыграл! Он очень успешно действовал на поле. Он хорошо проявил себя, как защитник. Также Забарный и в атаке помогал команде. Илья очень много атак начинал. Я считаю, что он лучший игрок матча.

Калюжный? Парень прибавляет. Недаром тренер доверяет ему. Как у нас в футболе, говорят: есть игроки, которые носят пианино, а есть футболисты, которые играют на этом пианино. Калюжный из тех футболистов, которые носят пианино. Возможно, его работа не всегда заметна. Но в матче с Албанией он оказывался в тех местах, где ему нужно было находиться. Особенно во втором тайме, когда Конопли уже было сложно, Калюжный три раза его подстраховал. Он выполнял свою черновую работу. Такие исполнители нужны во всех командах. Я считаю, что сейчас Калюжный проводит удачные матчи в сборной.

Да, когда устал Конопля, его заменили на Сыча. Сергей Станиславович вливает новую кровь в сборную. И это, в принципе, правильно. Гуцуляк не испортил игру и тот же Сыч. Калюжный снова ярко сыграл. Назаренко нужно получать больше минут для уверенности. Моменты у него есть. Пока не забивает, но все будет! Просто надо немного подождать. Правильно делает тренерский штаб, доверяя молодым игрокам. Через такие матчи нужно наигрывать будущий состав сборной.

Сборники "Шахтера"? Мне понравилась игра Судакова. Он сыграл этот матч неплохо. В принципе, и Матвиенко неплохо сыграл. В принципе, каждый футболист внес свой вклад в победу сборной. И эти 4 очка, которые сборная получила в матчах с Грузией и Албанией, заслужила вся команда! Также отмечу, что никто не провалил поединок с албанцами. Если игроки в сборную будут приезжать с таким же настроем, как на поединок с Албанией, то будет результат", - сказал Воробей.