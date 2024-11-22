Сергей Кравченко: Без критики футболисты расслабляются

Экс-хавбек сборной Украины, а ныне ассистент главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко поделился своими мыслями касательно критики в адрес национальной команды.

- Разделяете ли вы позицию Рустама Худжамова, что критиковать сборную могут только футбольные люди?

- Нет, не разделяю. Считаю, что высказывать свое мнение могут и журналисты и болельщики. Надо просто добавлять больше уважения и человечности. Сейчас вообще время, что любой может высказывать свое мнение. Вопрос в другом, обращаешь ты внимание на такую критику или нет. Если ты видишь комментарий человека и даже если он не футбольный, но достиг определенных высот в жизни, то я буду воспринимать эту критику или похвалу, мне это интересно. Если же человек в жизни ничего не достиг и делает, чтобы "хайпануть", то зачем на это обращать внимание? Тем более, что это сборная, которую смотрят все.

- А если человек не футбольный, но что-то в нем понимает?

- Вообще, вы же знаете, у нас все люди прекрасно разбираются в политике, футболе, медицине, войне. Поэтому высказывать свое мнение могут все, но надо правильно реагировать на него, как-то фильтровать или абстрагироваться вообще. Повторюсь, надо больше "respect", не только в футболе, но и в жизни. Критика должна быть, потому что она помогает мотивировать и развиваться. Без критики футболисты расслабляются, но она должна быть аргументирована и с большим уважением, - считает Кравченко.