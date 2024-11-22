Любенович - о жребии Лиги наций: Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной

Сербский наставник "Миная" Желько Любенович высказался о возможном противостоянии между сборной его родной страны и национальной команды Украины в рамках плей-офф Лиги наций.

"Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной. Было бы идеально, если бы сербская сборная осталась в группе А и в нее же вошла украинская, взяв верх над другим соперником, который выпадет ей по жребию.

Каждую игру Украины смотрел, и с самого начала турнира знал и верил, что эта команда закончит на первом или втором местах в группе. Ведь я всех футболистов украинской сборной очень хорошо знаю и никогда не сомневался в их качественном уровне. Неслучайно многие из них играют в ведущих европейских чемпионатах. Выделять кого-то конкретно сложно, ведь каждый футболист в той или иной степени внес свой вклад в итоговый результат.

Состояние сборной Сербии? Могу сказать, что оно на достаточно высоком уровне. Последняя игра с Данией 0:0 это показала.

Если Украина действительно попадет на Сербию, не должно быть проблем. Самое главное, чтобы футболисты ввели себя образцово на поле - и все будет хорошо.

Со Стойковичем (руководителем сербов - прим.) я не знаком. Если бы он поинтересовался моим мнением, я бы ему сказал одно: чтобы он надеялся на то, что в жеребьевке не попадет на Украину.

За жеребьевкой следить не буду, потому что занят. Именно в это время, с 12:00, "Минай" будет иметь тренировку. Во время жеребьевки буду находиться на стадионе и кто-то из персонала о ее результате непременно сообщит. Или узнаю об этом в ленте новостей", - сказал Любенович.