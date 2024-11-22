Паляница назвал оптимального соперника для Украины в плей-офф Лиги наций

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница рассказал, с кем подопечным Сергея Реброва лучше встретиться в стыковых матчах Лиги наций-2024/25.

"Только не с бельгийцами. На стыковые поединки они могут собрать "звездный" состав и забыть о конфликтах внутри сборной.

На мой взгляд, оптимальный вариант – сербы. И не только потому, что в памяти осталась разгромная победа украинцев над балканцами на "Арене-Львов" в квалификации чемпионата Европы в 2019 году – 5:0. Полагаю, что этот поединок был одним из лучших в истории нашей главной команды. Сербам не хватает стабильности, и они не совсем удачно проводят решающие матчи. Надо этим воспользоваться. Впрочем, и нашим ребятам для этого предстоит продемонстрировать весь свой потенциал", - сказал Паляница в комментарии Sport.ua.