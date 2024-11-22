Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Паляница назвал оптимального соперника для Украины в плей-офф Лиги наций
Мы обыгрывали эту команду с крупным счетом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница рассказал, с кем подопечным Сергея Реброва лучше встретиться в стыковых матчах Лиги наций-2024/25.
"Только не с бельгийцами. На стыковые поединки они могут собрать "звездный" состав и забыть о конфликтах внутри сборной.
На мой взгляд, оптимальный вариант – сербы. И не только потому, что в памяти осталась разгромная победа украинцев над балканцами на "Арене-Львов" в квалификации чемпионата Европы в 2019 году – 5:0. Полагаю, что этот поединок был одним из лучших в истории нашей главной команды. Сербам не хватает стабильности, и они не совсем удачно проводят решающие матчи. Надо этим воспользоваться. Впрочем, и нашим ребятам для этого предстоит продемонстрировать весь свой потенциал", - сказал Паляница в комментарии Sport.ua.
Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в 13:00.
Популярное сейчас
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Сегодня сборная Украины узнает соперника в плей-офф Лиги наций
- Цыганык: Калюжного из сборной вытолкать будет сложно. Хорошо, что Назарину уже не возят
- Плей-офф или понижение в классе. Сборная Украины имеет три варианта окончания борьбы в группе Лиги наций
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
- Бомбардир ЧМ-1966 в составе советской сборной нашел замену утраченному раритету с Мундиаля