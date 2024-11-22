  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Паляница назвал оптимального соперника для Украины в плей-офф Лиги наций
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Паляница назвал оптимального соперника для Украины в плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины

Мы обыгрывали эту команду с крупным счетом

Паляница назвал оптимального соперника для Украины в плей-офф Лиги наций

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок сборной Украины Александр Паляница рассказал, с кем подопечным Сергея Реброва лучше встретиться в стыковых матчах Лиги наций-2024/25.

"Только не с бельгийцами. На стыковые поединки они могут собрать "звездный" состав и забыть о конфликтах внутри сборной.

На мой взгляд, оптимальный вариант – сербы. И не только потому, что в памяти осталась разгромная победа украинцев над балканцами на "Арене-Львов" в квалификации чемпионата Европы в 2019 году – 5:0. Полагаю, что этот поединок был одним из лучших в истории нашей главной команды. Сербам не хватает стабильности, и они не совсем удачно проводят решающие матчи. Надо этим воспользоваться. Впрочем, и нашим ребятам для этого предстоит продемонстрировать весь свой потенциал", - сказал Паляница в комментарии Sport.ua.

Напомним, что жеребьевка состоится сегодня в 13:00.

По теме
yellow-arrow
Соперник для Украины. Жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Прямая онлайн видеотрансляция
yellow-arrow
Любенович - о жребии Лиги наций: Мне бы не хотелось, чтобы Сербия встретилась с Украиной
yellow-arrow
Сергей Кравченко: Без критики футболисты расслабляются
Украина Александр Паляница
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости