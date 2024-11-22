Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций

В пятницу, 22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Своего соперника узнала и сборная Украины, которая заняла второе место в группе В1 после победы над Албанией (2:1).

Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

И так, волей жребия подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

Сине-желтые встречались лишь однажды с бельгийцами в рамках Евро-2024. Тогда игра завершилась нулевой ничьей 0:0.

Победитель по сумме двух встреч будет играть в элитном дивизионе, тогда как проигравший - в Лиге В.