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Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матчи пройдут в марте 2025 года

Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

В пятницу, 22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Своего соперника узнала и сборная Украины, которая заняла второе место в группе В1 после победы над Албанией (2:1).

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И так, волей жребия подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.

Сине-желтые встречались лишь однажды с бельгийцами в рамках Евро-2024. Тогда игра завершилась нулевой ничьей 0:0.

Победитель по сумме двух встреч будет играть в элитном дивизионе, тогда как проигравший - в Лиге В.

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Украина Бельгия
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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воха73 (киев)
22.11.2024 в 14:21
Вітаю адекватних дописувачів! На мою думку, Угорщина була б найгіршим варіантом. З всіма можна грати, і вигравати.. gudvin oda і т. д. - йдіть в сраку!
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0
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Комментарии 16
воха73 (киев)
22.11.2024 в 14:21
Вітаю адекватних дописувачів! На мою думку, Угорщина була б найгіршим варіантом. З всіма можна грати, і вигравати.. gudvin oda і т. д. - йдіть в сраку!
Ответить
0
2
Gudvin85 (Киев)
22.11.2024 в 14:30
С чего ты взял, что сам адекватный и что твоё "витання" кому-то важно, ты кем себя возомнил, л0х ?
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1
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avatar
Виктор 2209 (Мехико)
22.11.2024 в 14:08
После победы над топ-сборной Албании надо обыгрывать Бельгию,иначе смысл выходить в тот дивизион А
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2
Comment06 (Украина)
22.11.2024 в 14:06
Не гірший варіант. Бельгія не в кращому стані, лідери на схилі кар'єри, "автобуса" не ставить, грати дозволяє. Шанси є. А, якщо не пройдуть, значить, не заслуговують на лігу А.
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2
2
Gudvin85 (Киев)
22.11.2024 в 14:03
Это полный пи39ец. Приехали, выходим, девочки
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1
1
sametoy10 (Київ-Світловодськ)
22.11.2024 в 13:58
Якщо не проходити Бельгію, то в дивізіоні "А" робити немає чого!
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4
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
22.11.2024 в 13:56
Як і казав. Тепер нехай доведуть грою, що невдача на Євро була випадковою
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3
1
oda1979 (Запорожье)
22.11.2024 в 13:56
Влет с неприличным счетом. Шансов ноль.
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4
3
Термит (Київ)
22.11.2024 в 13:53
Найгірший варіант...
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1
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
22.11.2024 в 13:59
А мені здається навпаки. У них краще виходить другим номером грати проти сильніших, ніж мучитися "фаворитом" проти більш слабких.
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2
2
CVK1993 (Рівне)
22.11.2024 в 13:46
Пройдуть - молодці, не пройдуть - можна сказати "це ж Бельгія". Тому для збірної це найкращий вибір.
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2
1
Алекс1955 (Донецк)
22.11.2024 в 14:22
Згоден. Готуватися можна без ажіотажу і великих сподівань.
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0
0
ДНЕПР НЕ ЧЕМПИОН (Харьков)
22.11.2024 в 13:33
влетим и Сирожа пока
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2
2
Caballero (DC)
22.11.2024 в 14:33
Сірожа скаже: "Це БЕЛЬГІЯ!".
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0
0
Mariupol_ua (Мариуполь)
22.11.2024 в 13:29
sticker
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.11.2024 в 13:27
sticker
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0
0

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