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Старые знакомые со времен Евро-2024. Определился соперник сборной Украины в плей-офф Лиги наций
Матчи пройдут в марте 2025 года
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
В пятницу, 22 ноября в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Своего соперника узнала и сборная Украины, которая заняла второе место в группе В1 после победы над Албанией (2:1).
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И так, волей жребия подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года.
Сине-желтые встречались лишь однажды с бельгийцами в рамках Евро-2024. Тогда игра завершилась нулевой ничьей 0:0.
Победитель по сумме двух встреч будет играть в элитном дивизионе, тогда как проигравший - в Лиге В.
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